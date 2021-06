Esporte Palmas sofre terceira derrota seguida e segue sem pontuar na série D Time conseguiu vazar o gol do líder invicto Guarany, mas placar ficou em 2 a 1 para os cearenses

O Palmas ainda conseguiu segurar todo o primeiro tempo sem tomar um gol no estádio do Junco, em Sobral (CE) diante do líder Guarany. Uma confusão assim que o árbitro encerrou o primeiro gerou a expulsão de um dos melhores jogadores da equipe, o camisa 8, Ryan, e do camisa 3 do Guarany, Alex Maranhão. Após intervalo, o time voltou sem o mesmo entusiasmo e aind...