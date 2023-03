Neste sábado, 4, Palmas receberá o 2º Torneio Feminino de Futevôlei no Tocantins na Arena Gyn, na 402 norte. O campeonato que já conta com 16 duplas inscritas até o momento, terá início às 8h com um café da manhã reforçado e disponível apenas para as atletas da competição. Os jogos estão marcados para começarem às 10h.

De acordo com o proprietário da arena e organizador do evento, Luiz Humberto, a expectativa é que 40 atletas participem. Segundo Luiz, esta é a segunda edição da competição. “O primeiro torneio foi realizado em 2021, e em 2022 não pudemos realizar por falta de incentivo e também por conta da pandemia”, completa.

Ainda segundo o organizador, a ideia do torneio é realizar uma comemoração e homenagem ao dia da mulher. “Também queremos incentivar o esporte feminino, porque sabemos o quão difícil é a participação de mulheres no futevôlei, visto que é um meio muito competitivo.”

A competição também terá a presença de jogadoras de outros municípios do estado, como de Araguaína e Porto Nacional.

O torneio disponibilizará massagista, cabeleireira e um kit composto pelo uniforme do evento, um protetor solar e a pulseira de atleta para as jogadoras inscritas.

A atleta Kelly Cristina, que joga futevôlei há um ano e meio, contou ao Jornal do Tocantins que o evento é uma forma de transmitir representatividade, além de incentivo para todas as meninas que jogam ou que estão no início, até mesmo para aquelas que tem vontade de jogar mas nunca tomaram alguma iniciativa.

“O evento vai ser em comemoração ao dia da mulher, acredito que eles vão entregar um evento muito lindo, bem organizado e especial para todas nós”, completa a atleta. Kelly também contou que a expectativa, além do pódio, é de ganhar muita experiência.

O sorteio da chave do campeonato será realizado nesta sexta-feira, 3, às 20h, e será transmitido no instagram @arena.gyn.