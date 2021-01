Esporte Palmas será comandado por junta diretiva composta por três membros em ritmo de força-tarefa Fazem parte da junta o diretor executivo Robson Tavares, o advogado Neto Aires e Suely Divina, cada um fica responsável por uma tarefa

Em coletiva de imprensa, o Palmas Futebol e Regatas informou nesta quinta-feira, 28, que o clube será comandado por uma junta diretiva. Essa equipe irá atuar em uma força-tarefa para dar sequência no planejamento do clube e nas atividades em 2021. Essa medida foi tomada após o acidente aéreo que matou o presidente do time Lucas Meira, os atletas Guilherme Noé, Ranule G...