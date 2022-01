Esporte Palmas segue como o maior campeão estadual; edição de 2022 começa neste sábado Este será o 30º Campeonato Tocantinense e reunirá 10 equipes

Vai começar o Campeonato tocantinense. Dez clubes iniciarão a disputa pelo título e pelas vagas no Brasileiro Série D, Copa do Brasil e Copa Verde de 2023. Os quatro piores times serão rebaixados à Segunda Divisão. Mas a história do Estadual começou em 1993 e teve o Tocantinópolis como o primeiro campeão na era profissional. O maior título da história do est...