Esporte Palmas receberá a abertura do Estadual Série Prata de Futsal Congresso Técnico definiu os confrontos do próximo fim de semana

O ginásio Ayrton Senna, em Palmas, será o palco de abertura do Campeonato Estadual Série Prata 2022. Este ano serão 24 equipes em busca das duas vagas para a Série Ouro, a primeira divisão do futsal tocantinense. Além dos troféus e medalhas, as equipes receberão uma premiação em dinheiro que totalizará R$ 5.000,00. A competição é de caráter oficial e tem a organi...