Esporte Palmas recebe mais uma etapa do Tocantinense de MTB Enduro Prova reunirá 60 pilotos neste fim de semana e contará com a presença de público

Vai rolar neste fim de semana, a segunda etapa do Race Day, evento de mountain bike na modalidade de enduro. A prova será realizada em Palmas, neste domingo, 15. A primeira largada está prevista para às 7 horas. A organização orienta que para aqueles que querem prestigiar o evento, o recomendado é que estejam no topo do Limpão até às 6h30. Serão disponibilizados dois v...