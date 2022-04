Esporte Palmas recebe disputas do Tocantinense de Basquete no sub-14 e sub-18 Campeonato neste ano será realizado por rodadas, seguindo até o segundo semestre

Vai rolar a primeira rodada do Campeonato Tocantinense de Basquete nas categorias sub-14 e sub-18. As disputas acontecerão no ginásio do Colégio Maria Julia, no Jardim Aureny III, na região sul da capital. A competição inicia nesta sexta-feira,29, às 17h30. No sábado,30, seguem as disputas a partir das 9h30. A competição é uma realização da Federação Tocant...