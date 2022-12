Nos dias 16, 17 e 18 será realizada a Etapa dos Campeões, campeonato de futevôlei que decidirá os vencedores do Circuito Tocantinense. Realizado na Arena Dubai, na 103 sul, o torneio vai contar com nove categorias e R$ 12 mil em premiação.

Nesta etapa, nas divisões Série A, Série B, Série C, Iniciante, Master e Feminino, será realizada a somatória dos pontos de todas as outras competições concretizadas neste ano, junto a dos campeões. A partir da soma, serão definidos os grandes vencedores do Circuito Tocantinense de Futevôlei 2022.

A expectativa é de que 150 atletas participem dos três dias de competição. Na última etapa, realizada em Araguaína, entre os dias 9 e 11 de dezembro, 200 atletas e cerca de 130 duplas marcaram presença na 6ª etapa.

Para o torneio deste final de semana, poderão participar apenas atletas que já fizeram parte de outras etapas da competição realizadas neste ano.

De acordo com o líder do ranking da série A, Polielder Falcão, a sensação de estar na liderança é muito boa e gratificante. “Mesmo com a evolução do esporte, eu estou conseguindo acompanhar a nova geração.”

A maior dificuldade, segundo Polielder, é conciliar treinos e viagens com a vida pessoal, além de chegar no final do ano com o objetivo de conquistar o título geral em duas categorias, a Master e a Série A.

O atleta complementa que no próximo ano jogará apenas a categoria Master. “Vou deixar a nova geração, que por sinal vem muito forte e crescendo a cada etapa. Com certeza veremos bons atletas surgindo”, finaliza.

Feliz em ver o resultado dos treinos nas competições, a líder do ranking feminino, Luísa Leite, contou ao Jornal do Tocantins que mais importante do que a sua colocação no torneio, é ver como o futevôlei feminino tem ganhado espaço no estado, mas mesmo assim a atleta enfatiza que “a maior dificuldade ainda é a quantidade pequena de mulheres que praticam o esporte, o que influencia na frequência dos jogos e valor de premiação.”

Luísa finaliza com a notícia de que no próximo ano ficará de fora dos campeonatos. “ Ano que vem infelizmente não participarei do calendário tocantinense, estou me mudando, mas vou seguir de longe acompanhando as transmissões e vibrando com a evolução das meninas daqui.”

Etapas 2022

No total, seis etapas foram realizadas no Tocantins em 2022, fora a Etapa dos Campeões. A primeira, realizada no mês de fevereiro, teve a Estação 63 como o palco do futevôlei, em Palmas, já a segunda etapa teve realização em Colinas do Tocantins, em março.

Novamente na capital, a terceira etapa foi realizada na Arena Orla Beach, em junho deste ano. A quarta, teve sede na Arena The Champions, em Araguaína, no mês de agosto.

O Rancho Katherine também sediou uma etapa do Circuito no mês de outubro. A sexta e última, realizada em Araguaína, na Arena Lucigol, teve realização nos dias, 9, 10 e 11 de dezembro.

De acordo com o presidente da Federação Tocantinense de Futevôlei (FTFV), Leonel Souza, o Circuito terá novidades em 2023. “Terão mudanças e as expectativas são as melhores possíveis para o ano que vem.”