Esporte Palmas perde pela sexta vez seguida na Série D e chega aos 17 gols sofridos Tricolor da Capital perdeu para o Gama (DF) por 3 a 0, nesta quarta-feira, 14, no Nilton Santos

Nesta quarta-feira, 14, o Palmas entrou em campo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O resultado não foi diferente dos outros jogos que o time fez até aqui na competição nacional. Outra derrota, dessa vez, 3 a 0, para o Gama, no estádio Nilton Santos, na Capital. Com o resultado, o Tricolor da Capital segue na última colocação do Grupo A6, sem ma...