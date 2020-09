Neste domingo, 20, o Palmas estreou com derrota no Grupo A6 do Campeonato Brasileiro da Série D. Em Nova Lima (MG), o time perdeu para o Villa Nova (MG) por 3 a 1, em partida realizada no estádio Castor Cifuentes. O Tricolor da Capital viajou para o jogo com apenas 13 jogadores no elenco, após oito atletas testarem positivo para Covid-19.

O próximo compromisso do Palmas pela competição nacional será no sábado, 26, contra o Tupynambás (MG), às 16 horas no estádio Nilton Santos, na Capital. Nos outros jogos da chave, o Brasiliense (DF) bateu a Caldense (MG) por 3 a 1, o Gama (DF) bateu o Atlético (BA) por 1 a 0 e o Tupynambás venceu o Bahia de Feira (BA) por 2 a 1.

Jogo

Por conta das baixas no elenco, o técnico Robson Tavares mandou a campo um time de garotos com média de idade de 17,8 anos. Do outro lado, com um elenco formado por atletas experientes como o lateral direito Maicon (39 anos), o Villa Nova se impôs em campo desde os primeiros minutos do jogo.

Logo aos sete minutos, o time mineiro abriu o placar com Lucas Grossi, que aproveitou uma descida rápida do ataque pelo lado direito e marcou o primeiro gol dos donos da casa. O primeiro tempo foi de domínio total do Leão do Bonfim, que criou mais chances de gols e aumentou a vantagem aos 45 minutos do primeiro tempo com Welinton de cabeça.

Na etapa final o equilibrou a partida, mas não chegou a assustar o Villa Nova. Com apenas duas opções no banco de reserva, o técnico Robson Tavares não tinha muito o que fazer para mudar a postura do time e buscar uma reação. Já nos acréscimos, os donos da casa aumentar a vantagem com Daniel Garzon aos 46 minutos.

Antes do apito final o Palmas ainda consegui diminuir com um belo gol de cobertura marcado por Bruninho.