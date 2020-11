O Palmas finalizou sua participação no Campeonato Brasileiro da Série D 2020, com mais uma derrota. A equipe tocantinense perdeu por 1 a 0 para o Villa Nova (MG), nesta sexta-feira, 27, no estádio Nilton Santos, na Capital. Com isso, são 14 derrotas em 14 jogos, 4 gols marcados e 39 sofridos.

O Tricolor da Capital terminou como o único time, entre os 64, que não pontou durante toda a primeira fase do torneio. Na partida desta sexta-feira, o único gol do jogo foi marcado no segundo tempo. Aos 32, Rodolfo aproveitou uma bola alçada na área e marcou para garantir a vitória do time mineiro.

Palmas agora se prepara para as competições do primeiro semestre de 2021. A equipe tem jogos do Estadual 2020, que serão disputados em janeiro do próximo ano. Tem a Copa Verde, que também deve começar em janeiro e tem o Tocantinense 2021, que deve começar logo após a e realização das partidas que ainda faltam da edição deste ano.