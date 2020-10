Esporte Palmas perde mais uma na Série D e ocupa a última colocação do Grupo A6 Time tocantinense perdeu para o Atlético de Alagoinhas (BA) por 3 a 0 nesta quinta-feira, 1º

Nesta quinta-feira, 1º, o Palmas entrou em campo em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série D, mas o jovem time do Tricolor da Capital, não conseguiu evitar sua terceira derrota na competição e perdeu por 3 a 0 para o Atlético Alagoinhas (BA) no estádio Carneirão, em Alagoinhas (BA). Com a derrota, o Palmas segue na última colocação do Gru...