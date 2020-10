Esporte Palmas perde de novo e é o único time que ainda não pontuou na Série D 2020 Tricolor perdeu para Caldense por 2 x 0, neste sábado, 17

Neste sábado, 17, o Palmas perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro da Série D 2020. Dessa vez, o jovem time tocantinense não teve forças para para segurar a Caldense (MG) e perdeu por 2 a 0, na sétima rodada do torneio. Os gols da partida foram marcador por Tevez e Gabriel Tonini. Com o revés, o Tricolor da Capital acumula sete derrotas e segue na última coloca...