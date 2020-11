Esporte Palmas não tem mais chances na Série D e São Valério tem vida difícil no Brasileirão Feminino Equipes tocantinenses que disputam competições nacionais só venceram uma partida em 2020

O futebol tocantinense venceu apenas um jogo em competições nacionais em 2020. Os times do Estado vivem situações complicadas na Série D e no Brasileiro Feminino da Série A, além de duas eliminações na Copa do Brasil. Ainda com presença de público nos estádios, o ano de 2020 começou agitado para o futebol tocantinense. Em fevereiro, o Palmas entrou em campo pela p...