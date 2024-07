Esporte Palmas Fight Championship será realizado na Praia da Graciosa com entrada gratuita; veja as lutas O evento reunirá lutadores profissionais e amadores no MMA, boxe e kickboxing. Estão previstos onze combates para disputar o cinturão, nas categorias peso-pena, peso-leve e meio-pesado

A segunda edição do Palmas Fight Championship será na Praia da Graciosa neste fim de semana, com entrada gratuita. O evento contará com 11 lutas disputadas entre disputas profissionais e amadoras no MMA, boxe e kickboxing. Dos onze combates, três serão pela disputa do cinturão, nas categorias peso-pena, peso-leve e meio-pesado. As lutas estão previstas para a...