Palmas faz o dever de casa em cima do Moto Club; TEC é derrotado pelo Imperatriz fora de casa

O Palmas levou a melhor na tarde deste sábado (24), ao vencer o Moto Club (MA) por 2 a 1. Já o Imperatriz (Ma) venceu o Tocantinópolis, de virada, no estádio Frei Epifânio, com um placar de 3 a 2. Os duelos foram válidos pela oitava rodada da Série D. Palmas x Moto Club Com gols de Gladiador e Isaac, o Palmas conquistou a sua segunda vitória na Série D...