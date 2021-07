Sem vencer nas últimas 18 partidas das edições do Brasileiro da Série D atual e do ano passado, o Palmas foi ao Bico do Papagaio neste sábado, 3, e conquistou os primeiros três pontos com uma vitória arrasadora por 4 a 1 sobre o Tocantinópolis, pela quinta rodada, no Estádio Ribeirão.

A última vitória do time palmense na série D ocorreu em junho de 2019 quando venceu o Corumbaense pelo placar de 1 a 0. Para quebrar o jejum diante do rival tocantinense, o tricolor abriu o placar logo aos 8 minutos da etapa inicial. O zagueiro Leo Amaral tentou tirar a bola na intermediária, mas o chute saiu torto e a bola sobrou para Nona, dentro da meia lua, que chutou sem chance de defesa para inaugurar a contagem.

O segundo gol veio aos 13 minutos. O Palmas chegou trocando passes na intermediária do Verdão, com Elenilson lançando para Tchô, que tocou de calcanhar para Gladiador. O centroavante girou sobre o corpo e rolou para Nona disparar em cima do goleiro. O rebote caiu nos pés de Elenilson que empurrou para as redes e ampliou para o tricolor.

No primeiro minuto da segunda etapa o goleiro Matheus cobrou o tiro de meta e alcançou Nona próximo à grande área, pelo lado esquerdo, com ele e o Gladiador entre quatro defensores do Verdão. O camisa 7 do tricolor dominou a bola e fez um lançamento curto para dentro da grande área, deixando Gladiador cara a cara com o paredão Paulo Henrique. O artilheiro de pé canhoto, ampliou no Ribeirão.

Quatro minutos depois, Rubens que entrou no sevundo tempo, comete falta e recebe o segundo amarelo. Como já havia recebido o primeiro, por reclamação quando ainda estava no banco de resevas, acabou expulso.

O Palmas passou a ocupar mais o espaço adversário. Aos 11, Tcho encontrou Gladiador livre. O artilheiro dominou, deu um toque para deixar a bola na perna esquerda e chutou sem chance de defesa, para marcar o segundo dele e o quarto do Palmas.

Do outro lado, o Tocantinópolis segue sem vencer o rival da capital. O Verdão só conseguiu diminuir aos 39 do segundo tempo. Mateus Destro cometeu falta na risca da grande área, pelo lado esquerdo da defesa. Walber cobrou nas mãos de Matheus, mas o goleiro tentou segurar a bola sobre a cabeça com excesso de confiança e tomou um frangaço.

Fora do jogo, Destro passava pelo banco de reserva do time do norte após o gol e acabou expulso.

Mesmo com dez em campo, o anfitrião conseguiu pressionar mais o rival. Aos 43, Marley cometeu pênalti. Marcinho foi para a cobrança e Matheus Silva se redimiu evitando o segundo segundo gol do verdão.

O Palmas volta a campo no Nilton Santos no próximo sábado, 10, às 16 horas para receber o Paragominas (PA). Já o Tocantinópolis vai a São Mateus (MA) para encarar o Juventude no estádio Pinheirão, no domingo, 11 de Julho, às 15h.