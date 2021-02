Esporte Palmas enfrenta o Vila Nova em mais um desafio nos campos pela Copa Verde Depois de tragédia aérea que levou o presidente do time, quatro jogadores e o piloto do avião, o Tricolor enfrenta nesta terça-feira, 2, o Vila nova em Goiânia

O Palmas Futebol e Regatas enfrenta nesta terça-feira, 2, às 16 horas, o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO), pelas oitavas de final da Copa Verde. O duelo terá fortes emoções e quem vencer enfrentará o Cuiabá, que eliminou a Aparecidense, nas quartas de final do torneio regional. A partida estava prevista para acontecer na última segund...