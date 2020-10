Sem vencer há quatro jogos no Campeonato Brasileiro da Série D 2020, o Palmas entra em campo mais uma vez nesta quarta-feira, 7, mas para um confronto em outra competição nacional. O time tocantinense vai enfrentar o Coritiba (PR) pela Copa do Brasil Sub-20, às 16 horas no estádio Nilton Santos, na Capital, com portões fechados.

O confronto contra os paranaenses pela primeira fase da competição, que teve que ser adiada por conta da pandemia, será em jogo único. Os 32 clubes inscritos no torneio brigam pela taça no formato mata-mata e a partir da próxima fase do torneio os classificados serão conhecidos em dois jogos.

Último colocado no Grupo A6 da Série D, o elenco do Palmas que disputa a competição nacional tem média de idade de 18 anos, com isso, muitos garotos do time principal estarão em campo em campo nesta quarta-feira. Em caso de empate, a vaga na próxima fase será decidida nos pênaltis.

O zagueiro Leite, do Palmas, disse ao site do clube que o elenco entende a importância das duas disputas e o foco agora é a Copa do Brasil Sub20. “São duas competições muito importantes. Estávamos focados totalmente na disputa de um campeonato profissional, chegou a hora de virar a chave e focarmos nesse torneio onde todos têm praticamente a mesma idade. São competições que possuem uma grande visibilidade e importância e o trabalho feito pela comissão e atletas é o mesmo e com um só objetivo: vencer”, explicou.

Este ano o Palmas já foi eliminado por uma equipe paranaense. Em fevereiro, pela Copa do Brasil principal, o Tricolor da Capital acabou derrotado para o Paraná (PR), 2 a 0, no estádio Nilton Santos.

Coxa

Diferente da base do Palmas, que já atua na Série D, essa será a primeira partida disputada pela base do Coritiba, após o retorno das atividades, paralisadas por conta da Covid-19. O técnico da equipe Sub-20 do Coxa, Ricardo Quandt, comentou que o retorno dos atletas ocorreu de forma gradual e dividido em etapas. Primeiro, retornaram os jogadores que residem em Curitiba no início de agosto, e durante um mês, os demais foram integrados aos poucos.

“Dentro desses protocolos que a pandemia exigiu, nós estamos muito felizes com o que foi alcançado com esse grupo. Ao todo estamos trabalhando de 50 a 55 dias”, disse Quandt ao site do time paranaense. O

O comandante dos garotos também disse que está animado com o retorno dos jogos, pois os atletas ficaram mais de 100 dias treinando em casa respeitando a quarentena, com o suporte do departamento de preparação física do clube.

“Sabemos que todos os clubes passaram por essa mesma dificuldade, e isso é novo para nós. Procuramos o departamento profissional e eles passaram a experiência deles nesse processo. Estamos buscando a cada dia dar um passo para frente e evoluir a nossa equipe”, finalizou.