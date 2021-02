Esporte Palmas empata com o Araguacema e chega na terceira final consecutiva do Estadual Jogo tecnicamente fraco na tarde desta sexta-feira, 5, no Nilton Santos, na Capital, terminou 0 a 0 e por ter vencido o primeiro jogo, 1a 0, o Tricolor ficou com a vaga para encarar o Tocantinópolis já na próxima quarta-feira, 10

Pela terceira vez seguida o Palmas será finalista do Campeonato Tocantinense de futebol. Ao empatar com o Araguacema, 0 a 0, na tarde desta sexta-feira, 5, no Nilton Santos, o Tricolor da Capital garantiu um lugar na decisão, pois tinha vencido o primeiro jogo na casa do adversário por 1 a 0 e precisava apenas de um empate para chegar na decisão do Estadual 2020. O P...