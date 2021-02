Após quase 11 meses, o segundo jogo entre Palmas e Araguacema pelo Campeonato Tocantinense 2020 vai acontecer. Os dois times se enfrentam nesta sexta-feira, 5, no estádio Nilton Santos, na Capital. No primeiro confronto das semifinais, ainda em março do ano passado, o Tricolor da Capital venceu por 1 a 0, em Araguacema.

Com o resultado do primeiro jogo, o Palmas está a um empate de chegar a sua terceira decisão seguida do Estadual. Em 2018 e 2019, o time faturou o título da competição sete vezes. Já o Araguacema tenta chegar na pela primeira vez na decisão do Estadual, porém para que isso ocorra, o Azulão do Norte precisa vencer por mais de dois gols de diferença. No caso de uma vitória por apenas um gol de vantagem, a vaga na final será definida nos pênaltis.

Mudanças

A partida entre Palmas e Araguacema mudou de data quatro vezes. A primeira quando o torneio teve que suspenso por conta da pandemia em março de 2020, os dois times tinham disputado o primeiro jogo das semifinais no dia 15 daquele mês e jogo seguinte seria no dia 23 de março, mas a competição teve que ser paralisada por conta da pandemia.

Em setembro do ano passado, a federação então marcou a data do confronto para 23 de janeiro. Porém, a data teve que mais uma vez ser alterada, pois no dia 20 de janeiro, o Tricolor da Capital tinha um confronto contra o Real Noroeste (ES), pela Copa Verde.

Por conta disso, a FTF marcou o jogo do Estadual para 24 de janeiro, mas com a vitória do Palmas na Copa Verde o time avançou de fase e de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o próximo compromisso do Tricolor era no dia 25 de janeiro, contra o Vila Nova (GO), em Goiânia.

Com a situação, mais uma vez a FTF teve que mudar a data da partida e colocou para o dia 28 de janeiro. O que ninguém espera era que uma tragédia fosse responsável por mais uma mudança na data desse jogo entre Palmas e Araguacema.

Acidente

No dia 24 de janeiro, véspera do jogo contra o Vila Nova pela Copa Verde, o presidente do clube, Lucas Meira, e os atletas do time: o goleiro Ranule, o lateral esquerdo Lucas Praxedes, o zagueiro Guilherme Noé e o meia Marcus Molinari, morreram em um acidente aéreo.

A aeronave, que era pilotada pelo comandante Wagner Machado Júnior, que também morreu no acidente, caiu após levantar voo em uma pista de Luzimangues, em Porto Nacional. A tragédia abalou a todos, o time ficou de luto e recebeu apoio e homenagens de diversos equipes brasileiras e internacionais. A CBF suspendeu o confronto da Copa Verde e a FTF fez o mesmo com o jogo do Estadual, que depois seria marcado para esta sexta-feira, 5.

Finais

A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) divulgou na quarta-feira, 3, a tabela das finais do Campeonato Estadual 2020, com o primeiro jogo marcado para a próxima quarta-feira, 10, e o segundo jogo da decisão para o dia 14 de fevereiro.