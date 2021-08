Esporte Palmas desiste de representar o Tocantins na Copa Verde Essa é a segunda vez que a equipe opta por não participar; em 2019, o clube também abriu mão da vaga na competição regional

O Palmas anunciou nesta segunda-feira, 23, que não irá participar da Copa Verde. Com isso, a vaga passaria a ser do Tocantinópolis, vice-campeão do Campeonato Tocantinense de 2020. Em caso de recusa, o Interporto, terceiro colocado na competição estadual, poderá herdar a vaga. Em 2019, o Tricolor da Capital também abriu mão da vaga na competição regional. Na epoca, o...