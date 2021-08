Esporte Palmas buscará vitória em casa; já Tocantinópolis tentará quebrar tabu A última vez que o Verdão do Norte venceu o Tricolor da Capital foi em 2015

O Palmas recebe o Tocantinópolis neste sábado, às 15h30, no estádio Nilton Santos, pelo returno do Brasileiro Série D. O duelo é válido pela 10ª rodada da Série D. No primeiro jogo, o Tricolor levou a melhor com um placar de 4 a 1. Este é o quarto confronto entre os dois times esse ano, sendo duas vitórias para a equipe da capital e um empate. A última vez que o Verdão v...