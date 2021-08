Esporte Palmas bate o Juventude Samas por 3 a 0 no Maranhão e chega a 17 pontos Bruninho, duas vezes e Pierre marcaram para o tricolor que receberá o Imperatriz no Nilton Santos no próximo sábado

O tricolor da capital superou bem a ausência de alguns titulares e derrotou o Juventude Samas pelo placar folgado de 3 a 0, no estádio Pinheirão, em São Mateus (MA), em partida válida pela 13ª rodada. O primeiro gol do Palmas saiu aos 3'30 do primeiro tempo. Uma bola levantada na pequena área do Juventude encontra Grilo desmarcado pelo lado direito do ataque...