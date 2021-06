Esporte Palmas aparece na PGFN com nome vinculado a dois CNPJs com dívidas de quase R$ 90 mil com a União Dados são do aplicativo ‘Dívida Aberta’, plataforma da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

No banco de dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o nome do Palmas aparece associado a dois CNPJs, o primeiro, 26.752.790/001-55, aparece com uma dívida de R$ 47.819,88, em relação a sete débitos por multas trabalhistas e dois por questões previdenciárias. Em abril, o Jornal do Tocantins consultou o banco de dados e o CNPJ vinculado ao nome Palmas F...