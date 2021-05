Esporte Palmas anuncia primeiro reforço para o Campeonato Brasileiro da Série D Tricolor da Capital faz sua estreia na competição nacional no início de junho

O Palmas anunciou nesta segunda-feira, 17, que na última sexta-feira, 14, fechou com a contratação do zagueiro Gabriel Ventura, 24 anos, que já está na Capital e treino com o restante do elenco. O reforço é o primeiro que o clube tocantinense anuncia tendo em vista a preparação para o Campeonato Brasileiro da Série D. “Quando meu empresário me ligou e falou da pos...