Esporte Palmas é eliminado da Copa do Brasil pelo terceiro ano seguido sem passar da 1º fase Tricolor da Capital caiu nesta quinta-feira, 25, diante do Avaí, no estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR)

Pelo terceiro ano consecutivo o Palmas fica pelo caminho e não passa da primeira fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, 25, o Tricolor da Capital perdeu para o Avaí (SC), 1 a 0, no estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR). Lourenço marcou o único gol da partida aos 12 minutos do segundo tempo e garantiu o time catarinense na segunda fase do torneio nacional e...