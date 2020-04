Esporte Pai de Neymar diz que o jogador tem a palavra final sobre em qual time vai jogar Neymar pai revelou que a ida do atleta ao Barça foi a realização de um sonho de infância, e que ele ficou no Santos o máximo que pode

Neymar 'pai' participou de uma live no Instagram do jornalista Beto Saad e comentou sobre alguns pontos da carreira do filho, astro do Paris Saint-Germain. Segundo ele, é o próprio jogador quem tem a palavra final sobre em qual time irá atuar. Além disso, também contou a história de quando o Corinthians tentou contratar Neymar Jr., antes da ida ao Barcelona. Neymar pai re...