O distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, sediou o Campeonato Estadual de MTB Maratona (XCM), que definiu os campeões entre os participantes da prova Luzivegas MTB Race, disputada neste domingo, 12.

"Os resultados oficiais com os campeões listam apenas os federados à Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC)", explica o presidente da entidade Diogo Freitas.

As categorias com os atletas federados percorreram 64 km por estradas de terra e asfalto para definir quem levou a camisa de campeão estadual no circuito demarcado na região de Águas Lindas, vizinha a Palmas, do outro lado do lago.

Na prova da Elite masculino, honrando o nome do município sede da disputa, o portuense Otávio Queiroz (Villa Salut) sagrou-se campeão estadual. Após diversos ataques e contra-ataques, um grupo de três atletas chegou junto para a linha de chegada. A definição saiu nos metros finais com a vitória de Otavio.

Willians Júnior (Wagner Motos) ficou com a prata e Maicon Douglas (Elite Bike Shop) com o bronze. Os três registraram o mesmo tempo, 2:02:21 e média de 31,39 km por hora, mas o piloto portuense cruzou a linha em primeiro.

A disputa na categoria Elite feminino teve o domínio de Wêslla Aguiar (Villa Salut), campeã do ano ao cruzar a linha com 2:18:25 e média de 27,74 km por hora. Janaina Barbosa (Elite Bike Shop) ficou com a prata a 2min27 da líder. Jorleane Cunha (For Biker) conquistou o bronze a 1 segundo apenas da vice-campeã.

Veteranos campeões

Outras categorias também definiram os melhores do ano. Na Master B2 Junio César, o Cowboy, (Suporte Agrícola/Cannodalle/Caloi) confirmou o favoritismo. Com sua experiência, superou os 64 km à frente dos pilotos da elite com o tempo de 1:59:22 e média de 32,17 km/h. André Caconde, o segundo colocado, chegou a 4 min do líder. O bronze ficou com Weliton Silva.

Higor da Silva faturou a Master A equanto Emmanuel Rocha ficou com a prata e Gustavo Henrique levou o bronze.

Na Master C, Orcalino Júnior conquistou seu primeiro título na modalidade, seguido por Walter Marquezan, prata, e Cristiano Gonçalves com o bronze.

Entre as mulheres, a única categoria feminina das veteranas foi a Master A. A campeã é Leidiane Santos que venceu a disputa com 2:26:02.

Campeões Tocantinenses 23

ELITE MASCULINO

1 Otávio Queiroz

2 Williams Bezerra Júnior

3 Maicon Douglas

ELITE FEMININO

1 Wesla Aguiar

2 Janaína de Souza

3 Jorleane lima

MASTER A FEMININO

1 Leidiane Santos

2 Cristiana Araújo

3 Delcyr Silva

MASTER A MASCULINO

1 Higor da Silva

2 Emmanuel Rocha

3 Gustavo Henrique Costa

MASTER B MASCULINO

1 Junio César

2 Andre Caconde

3 Weliton Silva

MASTER C MASCULINO

1 Orcalino Júnior

2 Walter Marquezan

3 Cristiano Gonçalves

JUVENIL MASCULINO

1 Pedro Luiz

2 Josué Teixeira

3 Miguel Oliveira

JÚNIOR MASCULINO

1 Joas Menezes

2 Richard Ferreira

3 Felipe Brito

INFANTO JUVENIL MASCULINO

1 Joao Victor silva Carvalho

2 André Nazeozeno

3 João Pedro da silva