O portuense Otávio Queiroz de Souza (atleta avulso), e a palmense Jordana Castro (Suçuarana - Cerveja Artesanal) conquistaram neste domingo, o título de campeão do “5º Desafio Bike Park Araras do Cerrado” na categoria elite (masculino e feminino) disputado em Paraíso do Tocantins.

A prova também é válida pelo título do campeonato Tocantinense de XCO, sigla de Cross Country Olímpico). Para disputar o desafio, a organização não exigia a filiação à FTC, mas para a disputa do título do estadual, homologado pela FTC, era preciso ser filiado. Até o início da noite a Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC) não havia divulgado a lista dos campeões do ano.

O domínio portuense na prova da elite masculina se concretizou com Pedro Henrique Teodoro, que ficou com a prata. O palmense Lucas Sena chegou em terceiro e completou o pódio da principal categoria em disputa.

Na elite feminina, a atleta de Taquaruçu, Jordana Rodrigues Marques Castro fechou em primeiro, seguido por Andréia Lira Alves em segundo e Glayciellen Alves Pereira Rodrigues em terceiro.

Confira os pódios

ELITE MASCULINO

1ª - OTÁVIO QUEIROZ DE SOUZA

2ª - PEDRO HENRIQUE TEODORO OLIVEIRA

3ª - LUCAS SENA

4ª - MAICON DOUGLAS PEREIRA DIAS

5ª - EVANDRO AMARAL

ELITE FEMININO

1ª - JORDANA RODRIGUES MARQUES CASTRO

2ª - ANDRÉIA LIRA ALVES

3ª - GLAYCIELLEN ALVES PEREIRA RODRIGUES

4ª - MAISA BASTOS PIMENTA

5ª - MARTA PRICILA

MASTER A

1ª - RENAN

2ª - JACKSON MAGALHÃES TEIXEIRA

3ª - DANIEL BORGES

4ª - ALEXANDRE VALVERDE

5ª - EDVANDRO SILVA ARAÚJO

MASTER B

1ª - JUNIO CESAR SOUZA VIEIRA

2ª - WENISKLEY DIAS - COELHO

3ª - CRISTIANO GONÇALVES

4ª - WELITON SANTANA

5ª - CARLOS EDUARDO

MASTER C

1ª - VANDELEY PERREIRA

2ª - ANTONIO RODRIGUES

3ª - IDELVAN RODRIGUES

4ª - RICARDO

MASTER FEM

1ª - LARA SOUSA PEREIRA

2ª - DANYELLA VIEIRA DOS REIS



JUNIOR

1ª - DEYVID RODRIGUES DE SOUZA E SILVA

2ª - JOAS MENEZES BARBOSA DOS REIS

3ª - GUSTAVO ZANI DE QUEIROZ

4ª - GUSTAVO AVELINO BEZERRA DOS SANTOS

5ª - SALATYEL GALVÃO

KIDS

1ª - PEDRO HENRIQUE

2ª - LUCAS EMANUEL

3ª - JOAO MIGUEL

4ª - KAMILLY

5ª - ANA LUIZA