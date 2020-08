Esporte Organização marca início do Campeonato Inglês para 12 de setembro Com pausa em apenas um fim de semana até o término de 2020, o Inglês será disputado até o dia 23 de maio de 2021, que cai em um domingo

A organização do Campeonato Inglês definiu as datas de início e fim da temporada 2020/2021, que começa já em setembro. O novo torneio vai começar oficialmente no dia 12 de setembro, em um sábado. Os duelos ainda não foram divulgados. Com pausa em apenas um fim de semana até o término de 2020, o Inglês será disputado até o dia 23 de maio de 2021, que cai em ...