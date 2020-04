Esporte Organização de Wimbledon cancela Grand Slam por conta do novo coronavírus Wimbledon é o segundo Grand Slam afetado pela pandemia. Há duas semanas, a Federação Francesa de Tênis (FFT, na sigla em francês) já havia determinado o adiamento de Roland Garros

A expectativa era grande nos últimos dias e a confirmação veio nesta quarta-feira. Após uma reunião de emergência no All England Lawn Tennis Club, em Londres, a organização de Wimbledon, o mais tradicional torneio de tênis do mundo, que estava marcado para acontecer entre os dias 29 de junho e 12 de julho, cancelou a edição de 2020. É mais uma competição esportiva que n...