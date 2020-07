Esporte Olimpíada de Tóquio não será possível nestas condições, diz organização Os Jogos Olímpicos de Tóquio, que começariam no próximo final de semana, foram remarcados para julho de 2021. No entanto, a sua realização ainda não é garantida

O presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio, Yoshiro Mori, disse que não será possível realizar a Olimpíada em 2021 se a pandemia do novo coronavírus continuar como está. "Se a situação do coronavírus continuar como está, não será possível", disse Mori à emissora NHK. Ele disse que se mantém otimista de que a pandemia melhore e pela descoberta de alguma...