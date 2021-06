Esporte Olimpíada: com 13 anos, Rayssa Leal é a caçula da delegação brasileira Maranhense é destaque no skate, modalidade que estreia em Tóquio

Modalidade que estreia no programa da Olimpíada, o skate ganha, dia a dia, cada vez mais popularidade. E uma das responsáveis é a maranhense Rayssa Leal, de apenas 13 anos. A caçula da delegação brasileira em Tóquio encoraja, com sua trajetória, meninas e meninos a praticarem o esporte. Ver esta publicação no Instagram &nbs...