Neste domingo, 20, o Palmas faz sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série D 2020, às 16 horas, contra o Villa Nova (MG), em Nova Lima (MG), no estádio Castor Cifuentes. Porém oito jogadores do clube não vão poder viajar com o restante do elenco, que embarca nesta sexta-feira, 18, às 18h30 para Minas Gerais, pois testaram positivo para Covid-19. Os exames foram realizados na quarta-feira, 16, seguindo a orientação do protocolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que diz que os testes precisam ser feitos 72 horas antes de cada rodada das competições nacionais.

A assessoria do clube informou que os resultados dos exames realizados pelos jogadores do Tricolor da Capital saíram nesta sexta-feira, e o time comunicou a CBF que oito jogadores tinham sido diagnosticados com a doença e que esses atletas já se encontram em isolamento. Por meio de nota divulgada em seu site sobre os protocolos antes de cada partida, a CBF afirma que todos os atletas e comissão técnica devem realizar os testes.

“Todos os jogadores dos elencos dos clubes, inscritos na competição correspondente, serão testados a cada rodada, com 72 horas de antecedência a cada partida, independente de estarem ou não relacionados para o jogo. Os resultados deverão ser enviados à CBF até 24h antes da partida pelo clube mandante e até 12h antes da viagem pelo clube visitante, o que permitirá que qualquer equipe proceda a troca de eventuais jogadores com teste positivo ”, diz a parte do texto.

O Palmas confirmou que nenhum membro da comissão técnica testou positivo.O clube também não informou o nome dos atletas que foram afastados por conta do diagnóstico postivo.

Nota do Palmas

O Palmas Futebol e Regatas informa que em cumprimento aos protocolos de saúde estabelecidos pela CBF para o Campeonato Brasileiro da Série D, submeteu todos os atletas inscritos na competição, além da comissão técnica, aos exames de COVID19. O material foi coletado na última quarta, 16, e os resultados foram divulgados nesta sexta, 18. Ao todo, oito atletas do tricolor testaram positivos e entraram imediatamente em quarentena. O Palmas embarca às 18h30 para Minas Gerais onde enfrenta o Villa Nova (MG), em Nova Lima, no domingo, 20, às 16h.