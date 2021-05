Esporte “O sonho do meu filho é ser jogador, então esse é meu sonho também”, diz mãe de jogador do Palmas Karina Cristina Soares conta que acompanha o passo a passo da carreira do filho e muitas vezes faz o papel de psicóloga de Thyago da Cunha, que tem 18 anos

Com três anos de idade, essa foi a primeira vez que Thyago da Cunha Silva teve seu primeiro contato com a bola sob os olhares atentos da mãe, Karina Cristina Soares. O sangue boleiro já estava na veia do pequeno, a mãe é amante do futebol e chegou a jogar e treinar um clube de futebol de salão em Araguaína, cidade em que a família mora. Em setembro de 2019, com a ...