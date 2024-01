Esporte O que faz o Flamengo insistir na contratação de Luiz Henrique, ex-Fluminense O Flamengo não quer fazer um investimento desse tamanho no momento. A ideia é pagar pelo empréstimo do jogador e colocar uma opção de compra ao final. Caso o negócio em definitivo seja selado, o valor pelo vínculo temporário seria abatido

O Flamengo encara um cenário difícil para contratar Luiz Henrique. Cria do Fluminense, o jogador prioriza a Europa. Mas por que o clube insiste e foi até a Espanha resolver a situação? PEDIDO Luiz Henrique, do Bétis, é um pedido de Tite. O treinador gosta do jogador, tanto que o colocou na lista dos 55 nomes pré-convocados para a Copa do Mundo do Qatar, em ...