Esporte 'O Corinthians está sangrando', afirma Augusto Melo Presidente alvinegro se vê traído por ex-diretores e culpa oposição por saída de patrocinador

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, afirmou nesta segunda-feira (10) que se sente traído por ex-diretores de sua gestão, a quem ele culpa pela crise que se instaurou no clube, agravada na semana passada, quando o site de apostas VaideBet rompeu o contrato de patrocínio máster no valor de R$ 370 milhões. Durante a entrevista no CT do Parque Ecológico, o mand...