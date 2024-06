Esporte “O Capital merecia estar bem melhor na tabela” afirma Jairo Nascimento após assumir como técnico O time está na penúltima posição do grupo A5 do Brasileirão série D

Sem perder tempo, Jairo Nascimento expressou sua frustração com a posição atual do Capital na tabela em entrevista exclusiva ao JTo, por telefone, no final da tarde desta terça-feira (4). O recém-assumido técnico do rubro-negro, declarou que a equipe deveria estar melhor na tabela e que o time “passa por turbulência no Campeonato Brasileiro da Série D”. Leia também...