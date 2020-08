Esporte Novo formato na F-1: GP de Ímola terá um dia a menos e só um teste livre Os pilotos terão apenas um treino livre de 90 minutos para reconhecer a pista no sábado antes da corrida

A Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira (4) o formato do GP de Emilia Romagna, que vai ser disputado em Ímola, na Itália, no dia 1º de novembro. Os pilotos terão apenas um treino livre de 90 minutos para reconhecer a pista no sábado antes da corrida. Normalmente, os GPs têm dois treinos livres já na sexta-feira. Os carros irão para o circuito às 10 horas no horári...