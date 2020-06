Esporte Novo adiamento das Olimpíadas de Tóquio deve ser encorajado, defende Takahashi Diretor do Comitê Organizador é contrário ao cancelamento do evento

Antes do adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, o discurso das autoridades japoneses e do Comitê Olímpico Internacional (COI) rechaçava a possibilidade dos eventos não ocorrerem em 2020, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19). Após a confirmação da mudança para o próximo ano, o otimismo dos porta-vozes parece ter arrefecido, e até o c...