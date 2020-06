Esporte Novak Djokovic é mais um dos tenistas que pegaram coronavírus após torneios abertos ao público Informação foi divulgada por ele em um comunicado nesta terça-feira (23)

O tenista sérvio Novak Djokovic, 33, está com o novo coronavírus. A informação foi divulgada por ele em um comunicado nesta terça-feira (23). Líder do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), Djokovic participou, no último fim de semana, de uma etapa do evento Adria Tour, promovido por ele, em Zadar, na Croácia. No domingo (21), o tenista búl...