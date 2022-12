Esporte Nos pênaltis, Brasil perde para a Croácia e dá adeus ao sonho do hexa Após abrir o placar no final do 1º tempo da prorrogação, Brasil cedeu empate à equipe croata e foi superado pelos europeus nas penalidades

O Brasil está eliminado da Copa do Mundo. Nos pênaltis, a seleção brasileira viu o sonho do hexa acabar no Catar. Após empate por 1 a 1 na prorrogação, com gols de Neymar e Petkovic, o Brasil perdeu para a Croácia por 4 a 2 nas penalidades. Agora, o Brasil se despede do Mundial e volta a perder para um time europeu em jogos eliminatórios de Copa. Essa foi a quin...