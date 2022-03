Esporte Nona: o herói da classificação do rubro-negro do Tocantins Único gol anotado pelo atacante em cima do NC Paraíso garantiu o passaporte do Capital para a próxima fase

Um minuto decisivo que carimbaria a classificação do Capital. O passaporte para as semifinais veio dos pés do atacante de 30 anos, Ronailson Klesley Cardoso Vieira, o Nona, que anotou o único gol da equipe rubro-negra. Mas apesar do placar magro fora de casa, em cima do NC Paraíso, o time está garantido na segunda fase do Campeonato Tocantinense com 16 pontos. “Estou muito ...