No duelo entre tocantinenses e mineiros, Atlético goleia o São Paulinho por 8 a 0

O estádio Nilton Santos se tornou nesta terça-feira, 17, o palco de um dos confrontos da Copa do Brasil Sub-17, uma das maiores competições nacionais da categoria. E mesmo em solo tocantinense, os mineiros é que levaram vantagem. O São Paulinho foi derrotado por 8 a 0. Com o placar elástico, o Atlético Mineiro garantiu a vaga para as oitavas,onde enfrentará o Londrina (...