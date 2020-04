Esporte No último dia, Atlético-MG quita dívida com a Udinese e evita punição da Fifa Com ajuda de parceiros, time mineiro fez o pagamento de R$ 13.454.328,54 ao clube italiano

O Atlético Mineiro conseguiu quitar a dívida que possuía com a Udinese pela aquisição de Maicosuel, ocorrida em 2014, no último dia do prazo estipulado pela Fifa. Nesta segunda-feira (27), o presidente Sergio Sette Câmara comunicou que o clube fez o pagamento de R$ 13.454.328,54 com o auxílio de parceiros. "Tão ou mais importante que vitórias e títulos, está o resp...