Nilton Santos tem laudo vencido e Capital deve enfrentar o Iporá (GO) pela Série D sem torcida

Com o laudo de prevenção e combate a incêndio vencido no último domingo (23), e sem manifestação de renovação por parte da Fundesportes, o Capital deve enfrentar o Iporá-GO sem a presença da torcida. A partida entre as equipes está marcada para sábado (29), às 18h, no Nilton Santos, em Palmas. O ge procurou, nessa segunda-feira (24), a Fundesportes, que administra o loca...