Esporte Nilton Santos completa 20 anos e estádio será palco da partida entre Palmas e Gama nesta quarta Tricolor da Capital encara equipe do Distrito Federal às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro da Série D

Na última segunda-feira, 12, o Nilton Santos completou 20 anos e nesta quarta-feira, 14, o estádio localizado na Capital será mais uma vez palco de um jogo do Palmas. Ainda sem pontuar, o Tricolor recebe, às 16 horas, o Gama (DF) pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D 2020. O Palmas tem o segundo pior ataque da competição nacional, com apenas um gol...