Esporte Nike lança novas camisas da seleção brasileira em homenagem à Copa de 70 A numeração também será inspirada na década de 70, e será maior do que a normalmente utilizada em camisas atuais

A Nike lançou novas camisas da seleção brasileira, que já serão utilizadas na partida do próximo dia 13, diante da Venezuela, pelas Eliminatórias. Em campanha contando com a presença de Zagallo, a fornecedora de material esportivo anunciou o lançamento de novas camisas amarela e azul. A camisa amarela é inspirada na campanha vitoriosa da Copa de 70, com gola "carec...