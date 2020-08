Esporte Nike e Neymar rompem contrato de patrocínio de US$ 105 milhões Parceria entre empresa e jogador durava 15 anos; acordo só se encerraria em 2022

Patrocinadora de Neymar, 28, desde quando o jogador tinha 13 anos, a Nike anunciou neste sábado (29) que vai romper o vínculo com o jogador a partir do dia 31 de agosto. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Diário do Peixe e confirmada pela Folha. Procurada, a empresa de material esportivo não explicou a razão pela qual decidiu encerrar o vínculo e limi...